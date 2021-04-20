 
مباشر

مصر تسجل 852 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 852 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
القاهرة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q84k

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 852 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 852، مقابل 850 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 217186 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 40 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 44 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 12778 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 333 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 163812 شخصا.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا