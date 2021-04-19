مصر.. مصادر تكشف أسباب تركيب قطع خشبية في قضبان سكة قطار طوخ

كشفت مصادر مطلعة حقيقة الصور المتداولة التي تظهر ربط السكك الحديدية بقطع خشبية بدلا من قطع حديدية وزعم أنها "ركبت من قبل عناصر تخريبية وأدت إلى انقلاب القطار" في طوخ المصرية.

وقالت المصادر المطلعة على سير التحقيقات داخل هيئة السكك الحديدية المصرية في حادث قطار طوخ، إن "منطقة سندهور موقع إصلاحات للسكك الحديدية، وأنه كان من المفترض أن يسير القطار بسرعة لا تتجاوز الـ30 كيلومترا في الساعة".

وأضافت أن "القطار تجاوز السرعات المقررة في المنطقة، ما تسبب في خلع قضبان السكك الحديدية وانقلاب القطار".

ولفتت إلى أن "مهندس الصيانة هو من أمر بوضع وصلات خشبية في مواقع الإصلاحات لتسهيل عمليات الفك والتركيب، باعتبار أن تلك القطع لن تتأثر سوى بالسرعات العالية فقط، وأن القطار تجاوز سرعة 120 كيلومترا بسبب خطأ من ناظر محطة شبرا لعدم إبلاغه للسائق بتخفيف السرعة في تلك المنطقة".

وعن قيام عناصر تخريبية بالعبث في السكك الحديد وتركيب وصلات خشبية بدلا من الحديد، أكدت المصادر أنه "من المستحيل فعل ذلك لعدة أسباب أبرزها مرور قطار كل نصف ساعة على الخط في حين أن عمليات الفك والتركيب لوصلة تستغرق أكثر من ذلك نظرا للمرور الدوري والمتكرر للقطار".

وأضافت أن "السبب الآخر الذي يمنع تخريب السكك هو مرور خفير الشاكوش أو ملاحظ الدريسة على القضبان بشكل دوري على طول شريط السكك الحديدية ومخصص لكل موظف مسافة يقطعها كل ساعة وإذا لاحظ وجود أي تغيير يقوم بالإبلاغ وإيقاف الحركة تماما لحين الإصلاح".

المصدر: RT