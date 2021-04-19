موسكو والكويت تؤكدان على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات بين الجانبين

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الصباح، اليوم الاثنين، هاتفيا، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، هاتفيا، ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الروسية الكويتية، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتبادل والاتصالات الثقافية والإنسانية".

كما أعرب الطرفان عن اهتمامهما المشترك في زيادة تطوير التفاعل بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج، لتعزيز المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة والمساعدة في حل النزاعات الإقليمية المختلفة.

المصدر: نوفوستي