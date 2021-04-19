قتلى وجرحى بسبب مباراة كرة قدم بشرق بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى بسبب مباراة كرة قدم في شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "شجارا حدث خلال مباراة كرة قدم شعبية في مدينة الصدر بشرق بغداد، تحول فيما بعد إلى استخدام الأسلحة الخفيفة".

وأضاف أن "الشجار أدى إلى مقتل رجل وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين".

وتشهد مدينة الصدر وبعض المدن العراقية نزاعات عشائرية يستخدم فيها السلاح الخفيف والمتوسط، وحاولت السلطات طيلة الأعوام الماضية السيطرة عليها، لكنها لم تنجح.

وتكثر هذه النزاعات في محافظتي البصرة وميسان بجنوب البلاد، ويذهب ضحيتها العشرات سنويا.

المصدر: RT