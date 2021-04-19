مصر.. تحذير جديد للمواطنين من الطقس بعد موجة حرارة شديدة

أكد مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، أن ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال فصل الربيع أمر طبيعي.

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وأوضح شاهين أن البلاد تتأثر بكتل هوائية مختلفة، تكون قادمة أحيانا من الجزيرة العربية، في مثل هذه الفترة، لافتا إلى أن امتداد منخفض السودان يعمل على رفع درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية.

وقال إن هذه الموجة تعتبر من موجات فصل الربيع التي تسجل درجات حرارة مرتفعة، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة في مصر، يتم تسجيلها في فصل الربيع، وليس خلال فصل الصيف.

وأوضح شاهين أن تنبؤات الأرصاد الجوية تكون عادةً لمدة 10 أيام، مشيراً إلى أنه كلما زادت فترة التنبؤات قلت مصداقيتها، وأضاف أنه يجري التنبؤ بحالة الطقس كل أسبوع، وإعلان التفاصيل الخاصة بالطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي، على مدار الأسبوع، أمام المواطنين.

وأكد مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن توقعات الإدارة بشأن حالة الطقس، عادة ما تستند إلى خرائط الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر لمدة شهر، لافتا إلى أنه يجري تنبيه المواطنين لمدة أسبوع فقط، لتكون مصداقية التنبؤ عالية وأكثر دقة.

وأضاف شاهين أن الفصول ليست مرتبطة ببعضها، وأن ارتفاع درجة الحرارة في الربيع ليس معناه أن الصيف سيكون شديد الحرارة، مشيراً إلى أن ذلك متوقع حدوثه، وأن الربيع يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وانخفاضات شديدة أيضاً، كما يحدث في الموجة الحالية، متوقعاً انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاداعتباراً من اليوم، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة غداً الثلاثاء، بمقدار يصل إلى 10 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 32 درجة.

ووجه مدير تنبؤات الأرصاد الجوية نصائح لمن سيضطر للنزول إلى الشارع، مشددا على ضرورة ارتداء الأغطية الواقية للرأس، لحمايته من أشعة الشمس، وتجنت التواجد تحت أشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، كما نصح سائقي السيارات بعدم إغلاق زجاج السيارة بشكل كامل، وعدم ركن السيارة في أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك البرفانات في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر: الوطن