تحذير للمواطنين من الطقس في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى نهايته في البلاد.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن ذروة الحرارة يومي الأحد والإثنين، ستصل إلى 41 درجة مئوية.

وأكدت أن انخفاض الحرارة لن يعود مرة ثانية، وناشدت المواطنين بارتداء الملابس الصيفية الفاتحة لتفادي الحرارة في فترة الصباح.

وتشهد مصر موجة من التقلبات في الطقس، حيث تشهد البلاد موجة باردة في أوقات غير معتادة، وبعدها يصبح الطقس حارا ثم يعود للبرودة مرة أخرى.

المصدر: اليوم السابع