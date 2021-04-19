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سوريا.. انفجار أسطوانة غاز يخلف أضرارا وإصابات في دمشق

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سوريا.. انفجار أسطوانة غاز يخلف أضرارا وإصابات في دمشق
Reuters ALH/
آثار انفجار في دمشق -أرشيف-
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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بانفجار أسطوانة غاز في أحد الأبنية بحي "المزة 86" في العاصمة دمشق، ما خلف إصابات وأضرارا مادية في عدة شقق سكنية.

وأشارت قناة "الإخبارية" السورية إلى أن الانفجار "خلف دمارا في عدد من المنازل السكنية والسيارات، مع وجود أنباء أولية عن وقوع إصابات".

وأضافت أن "التقديرات الأولية ترجح أن السبب هو انفجار أسطوانة غاز في أحد المنازل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أضرارا مادية لحقت ببنايات وسيارات مركونة.

مراسلة الإخبارية: انفجار في حي #المزة 86 - مدرسة يخلف دماراً في عدد من المنازل السكنية والسيارات.. وأنباء أولية عن وقوع...

Publiée par ‎Alikhbaria Syria الاخبارية السورية‎ sur Dimanche 18 avril 2021

المصدر: "سانا" + "الإخبارية"

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