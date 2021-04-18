تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ

قدمت الحكومة التركية تعازيها لمصر بضحايا حادث انقلاب القطار في منطقة طوخ شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته مساء الأحد: "تلقينا ببالغ حزن الخبر حول مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء انقلاب قطار في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في مصر".

وأضافت الوزارة: "نتمنى رحمة الله لمن فقد أرواحهم بالحادث والشفاء العاجل للمصابين ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق ولأسر الضحايا".

وفي وقت سابق من الأحد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مصرع 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث انحراف قطار القاهرة - المنصورة بمنطقة طوخ في محافظة القليوبية.

إقرأ المزيد

ويأتي بيان الخارجية التركية تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وبدأ الطرفان مؤخرا محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات لكن بعض المصادر قالت إن القاهرة علقت هذه الاتصالات حتى إشعار آخر بسبب بطء سحب تركيا "المرتزقة" من ليبيا.

المصدر: RT