مصر.. المتهم بحرق جثة سيدة بحلوان يمثل جريمته أمام المباحث

اصطحب فريق من رجال مباحث القاهرة المتهم بنبش وحرق قبر سيدة، لتمثيل الجريمة لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم من كشف غموض نبش قبر ممرضة وإحراق جثتها بمقابر حلوان، حيث تبين أن السبب هو وجود خلافات بين عائلتين على ملكية المقبرة.

وأوضحت التحريات أن ملكية المقبرة تشهد خلافات بين عائلتين وتم القبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أسرة ممرضة، مفاده العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام قبرها، بمقابر عزبة الباجور، بدائرة القسم، عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بنبش قبر المتوفاة، وإضرام النيران به بالكامل.

وتبين أن المتوفية غير متزوجة وكانت تقيم برفقة أشقائها بإحدى مناطق حلوان تعاني منذ سنوات من مرض السكري وتوفيت في 28 مارس الماضي وأصيبت قبل وفاتها بكورونا وتم حجزها في أحد المستشفيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتحفظت مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة القريبة من المدافن لتتبع المتهمين بارتكاب الجريمة، ومناقشة أسرتها للوقوف على أي خلافات قد تكون الدافع وراء الجريمة.

المصدر: RT