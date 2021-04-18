وزير الخارجية المصري ينفذ جولة إفريقية لشرح مستجدات ملف سد النهضة وموقف بلاده

توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة على عدد من الدول الإفريقية، حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ إن "تلك الجولة تأتي انطلاقا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان وإثيوبيا)، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية".

وأضاف أن "هذه الجولة ستؤكد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود".

وسيتوجه شكري في جولته إلى كل من جزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

المصدر: RT