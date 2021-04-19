سعيّد مستشهدا بالدستور التونسي: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "الدستور ينص على أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية"، مضيفا: "لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن يجب احترام الدستور".

وفي كلمة له خلال إشرافه على موكب الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، بحضور رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان وراشد الغنوشي، أشار سعيّد إلى أنه ''سيوضح مسألة قانونية ودستورية في المقام الأول''.

وقال: ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية)، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية''.

وتابع: ''وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.. ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959''.

وأضاف: ''تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون".

وقال: ''رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كانوا.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور''.

المصدر: "موزاييك أف أم"