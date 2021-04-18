الأسد يصدر مرسوما يتعلق بحمص في يوم الدعوة للترشح للانتخابات الرئاسية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما قضى بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.
وحسب المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2021 فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم مايلي :
المادة 1- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "مستشفى جامعة البعث" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حمص وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2- تطبق أحكام القانون رقم 8 لعام 2010 وتعديلاته على المستشفى المحدث بموجب المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر: سانا