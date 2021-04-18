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رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن فوائد سد النهضة للسودان

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رئيس وزراء إثيوبيا يتحدث عن فوائد سد النهضة للسودان
Reuters Tiksa Negeri
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أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إلى ما يجلبه مشروع سد النهضة الإثيوبي من الفوائد إلى السودان.

وكتب رئيس الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر" أن أديس أبابا تطور النيل الأزرق وفقا لاحتياجاتها، وليست لديها نية لإلحاق ضرر بدول المصب.

وتابع: "أتاحت الأمطار الغزيرة العام الماضي إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بنجاح، فيما منع وجود سد النهضة بحد ذاته، دون أدنى شك، حدوث فيضانات عارمة في السودان المجاور".

ولفت أبي أحمد أن إثيوبيا قبل إطلاق المرحلة الثانية من الملء تفرج عن المزيد من المياه، التي تم تخزينها العام الماضي، عبر منافذ جديدة تم بناؤها مؤخرا، وتتبادل المعلومات بشأنها، مضيفا أن المرحلة الثانية ستجري فقط في موسم الأمطار الغزيرة، أي في شهري يوليو وأغسطس القادمين، ما "يضمن فوائد في الحد من الفيضانات في السودان"، حسب قوله.

المصدر: RT

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