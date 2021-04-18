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الأردن لم يسجل أي حالة تجلط دم بعد تلقي لقاح كورونا

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الأردن لم يسجل أي حالة تجلط دم بعد تلقي لقاح كورونا
Reuters
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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، عادل البلبيسي، اليوم الأحد، إن المملكة لم تسجل أي حالات لتجلطات في الدم بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وكان البلبيسي، تحدث لبرنامج "أخبار الأسبوع" عبر قناة "المملكة" أمس السبت، عن "رصد آثار جانبية لأشخاص تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في الأردن، دون أن يحدد عدد هؤلاء الأشخاص، أو نوع اللقاح الذي تلقوه".

وعندما سئل البلبيسي عن وجود آثار جانبية وصلت إلى حد التجلط لدى متلقي اللقاح في الأردن، قال "هناك رصد للحالات وهذه الحالات نعم تم رصدها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والداوء بشكل دقيق".

وأضاف: "نحن نعلم أن الآثار الجانبية قد تكون بسيطة، وقد تكون شديدة، لا توجد في الأردن حالات وفاة نتيجة المطعوم".

المصدر: عمون

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