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الحوثيون يعلنون قصف "هدف حساس" في قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

الحوثيون يعلنون قصف "هدف حساس" في قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون قصف
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم السبت عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن طائرة بدون طيار من طراز " قاصف 2K" قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

ولم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتها ضد السعودية، بالتزامن مع الزحف العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

المصدر: RT

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