رسالة من رئيس الوزراء الأرمني إلى بشار الأسد

بعث رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الجلاء الذي تحتفل به سوريا يوم السبت 17 أبريل كل عام.

وورد في البرقية التي نشر نصها بالكامل على موقع باشينيان الرسمي: "من صميم القلب أهنئ رئيس سوريا وشعبها الصديق بعيدها الوطني"، مشيرا إلى أن "الروابط التاريخية الوثيقة ومشاعر الصداقة التي تربط بين الشعبين الأرمني والسوري تشكل أرضية واقعية للتعاون وتطوير العلاقات بين الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء الأرمني: "آمل أن يتجاوز الشعب السوري قريبا تبعات الأزمة الخطيرة، ويسلك سبيل السلام والاستقرار. أؤكد استعدادنا للاستمرار بالإسهام في حل المشاكل الإنسانية القائمة وتعميق الحوار التقليدي بين دولتينا، بما بخدم مصالحهما وشعبيهما".

وتمنى باشينيان للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح، وللشعب السوري السلام والازدهار.

المصدر: RT