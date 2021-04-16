شرطة دبي تحقق أمنية طفل باصطحابه في جولة بدورياتها الفارهة
فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي الطفل لوكاس لي تشاو، بزيارته في منزل أسرته، وتحقيق أمنيته بارتداء زي شرطة دبي واصطحابه في الدوريات الفارهة في أرجاء المدينة.
وحسب صحيفة "البيان" المحلية، بدأت القصة حينما بعث والد الطفل رسالة إلكترونية إلى شرطة دبي، يعرب فيها عن رغبته بإسعاد ابنه ذي التسع سنوات، وتحقيق أمنيته بارتداء زيهم والحصول على جولة بالدوريات الفارهة للشرطة في شوارع الإمارة.
#أخبار | شرطة دبي تحقق أمنية طفل باصطحابه في جولة بالدوريات الفارهة— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 16, 2021
التفاصيل:https://t.co/gKMdQRB5lW#أمنكم_سعادتنا#الجميع_مسؤول#نتواصل_نحمي_نبتكر_ونبنيpic.twitter.com/zLqRQI3ekV
وفاجأ وفد من شرطة دبي الطفل بزيارة منزله، ومنحه هدية تذكارية وكذلك الزي الرسمي لشرطة دبي، واصطحابه بجولة في شوارع المدينة، والتقاط صور تذكارية.
وأعرب والدا الطفل عن سعادتهما بهذه البادرة التي أدخلت السعادة على قلب لوكاس، ليخوض تجربة لن ينساها عن طفولته.
المصدر: "البيان"