شرطة دبي تحقق أمنية طفل باصطحابه في جولة بدورياتها الفارهة

فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي الطفل لوكاس لي تشاو، بزيارته في منزل أسرته، وتحقيق أمنيته بارتداء زي شرطة دبي واصطحابه في الدوريات الفارهة في أرجاء المدينة.

وحسب صحيفة "البيان" المحلية، بدأت القصة حينما بعث والد الطفل رسالة إلكترونية إلى شرطة دبي، يعرب فيها عن رغبته بإسعاد ابنه ذي التسع سنوات، وتحقيق أمنيته بارتداء زيهم والحصول على جولة بالدوريات الفارهة للشرطة في شوارع الإمارة.

وفاجأ وفد من شرطة دبي الطفل بزيارة منزله، ومنحه هدية تذكارية وكذلك الزي الرسمي لشرطة دبي، واصطحابه بجولة في شوارع المدينة، والتقاط صور تذكارية.

وأعرب والدا الطفل عن سعادتهما بهذه البادرة التي أدخلت السعادة على قلب لوكاس، ليخوض تجربة لن ينساها عن طفولته.

المصدر: "البيان"