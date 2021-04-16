مصر.. الأوقاف تصدر قرارا بشأن المسجد المغلق أول أيام رمضان والإمام الموقوف

قررت وزارة الأوقاف، إعادة افتتاح مجمع الطاروطي في محافظة الشرقية للصلاة الثلاثاء المقبل، بعد اعتذار إمام المسجد عبدالفتاح الطاروطي للوزارة.

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وذكرت وزارة الأوقاف، أن الطاروطي قدم اعتذارا كتابيا للوزارة، وتعهده بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، مضيفة: "وجهت غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديوان عام الوزارة مديرية أوقاف الشرقية بعمل اللازم تجاه رسم جميع علامات التباعد والسماح بفتح مسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية للصلاة ابتداء من يوم الثلاثاء 20 / 4 / 2021م، مع متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد في جميع المساجد".

وشددت الوزارة على جميع مديري المديريات بالمتابعة المستمرة، لتنفيذ الإجراءات وموافاتها بأية مخالفة فورا.

وكان الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، قدم اعتذاره عن واقعة عدم التزام المصلين في مجمع الطاروطي بالشرقية بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة التراويح في أول يوم من شهر رمضان؛ مما ترتب عليه إصدار لجنة عمليات المتابعة بوزارة الأوقاف بإصدار قرار بإغلاق المسجد وإيقافه عن أي نشاط دعوي.

المصدر: الوطن