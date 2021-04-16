المتحدث السابق باسم الكاظمي: أطلب مكتب رئيس الوزراء 500 ألف دينار

كشف أحمد ملا طلال، المتحدث السابق باسم رئيس الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن لديه مستحقات غير مدفوعة من مكتب مصطفى الكاظمي بقيمة 500 ألف دينار عراقي.

وكتب على حسابه في تويتر: "لم أستلم من الدولة دينارا واحدا طيلة الخمسة أشهر التي عملت بها، بل أطلب مكتب رئيس الوزراء 500 ألف دينار (نحو 350 دولار أمريكي) أعطيتهن لمواطن محتاج في محافظة البصرة".

- لم أستلم من الدولة دينارا واحدا طيلة ال ٥ أشهر.

- أطلب مكتب رئيس الوزراء ٥٠٠ الف دينار اعطيتهم لمواطن محتاج بالبصرة.

- مكتبي، أشتريته من مالي الخاص و لازال في القصر الحكومي.

أدعو هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، مجلس النواب، وسائل الأعلام، مجلس الأمن الدولي، لإثبات العكس. — احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) April 16, 2021

وأضاف، أن "مكتبي اشتريته من مالي الخاص و لا زال في القصر الحكومي".

ودعا ملا طلال هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس النواب، ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي، لإثبات العكس.

ويعد أحمد ملال طلال أبرز مقدم برامج سياسية حوارية في العراق، ويعمل في هذا المجال منذ عام 2004، وعندما تسنم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية عينه متحدثا باسمه لكنه استقال بعد خمسة أشهر.

المصدر: RT