استهدافان صاروخيان يطالان الحشد الشعبي بشمال العراق (صور)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قوة من الحشد الشعبي استهدفت بهجومين صاروخيين صباح اليوم بشمال البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "نقطة تفتيش تابعة للحشد الشعبي في محافظة نينوى تعرضت لقصف صاروخي صباح اليوم".

وأضاف: "بعد ساعات على القصف الأول، تعرضت النقطة إلى قصف جديد لم تحدد حتى الآن هوية الجهة التي قامت به".

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والليلة الماضية تعرض معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه قوات تركية بمحافظة نينوى إلى قصف صاروخي، ثم تعرض مطار أربيل لقصف صاروخي أيضا.

المصدر: RT