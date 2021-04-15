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استهدافان صاروخيان يطالان الحشد الشعبي بشمال العراق (صور)

أخبار العالم العربي

استهدافان صاروخيان يطالان الحشد الشعبي بشمال العراق (صور)
أرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قوة من الحشد الشعبي استهدفت بهجومين صاروخيين صباح اليوم بشمال البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "نقطة تفتيش تابعة للحشد الشعبي في محافظة نينوى تعرضت لقصف صاروخي صباح اليوم".

استهدافان صاروخيان يطالان الحشد الشعبي بشمال العراق (صور)قصف صاروخي يستهدف الحشد الشعبي شمالي العراق

وأضاف: "بعد ساعات على القصف الأول، تعرضت النقطة إلى قصف جديد لم تحدد حتى الآن هوية الجهة التي قامت به".

استهدافان صاروخيان يطالان الحشد الشعبي بشمال العراق (صور)قصف صاروخي يستهدف الحشد الشعبي شمالي العراق

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والليلة الماضية تعرض معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه قوات تركية بمحافظة نينوى إلى قصف صاروخي، ثم تعرض مطار أربيل لقصف صاروخي أيضا.

المصدر: RT

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