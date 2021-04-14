"كونا" تعتذر عن خطأ في حسابها على "تويتر" وتحاسب المقصرين

اعتذرت إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن خطأ وقع فيه حسابها في موقع "تويتر" الأربعاء، مشيرة إلى أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

وأعرب الناطق باسم الوكالة عصام الرويح عن اعتذار الوكالة عن الخطأ، وقال: "بموجب توجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، اتخذت الوكالة عددا من الإجراءات الحازمة فيما يتعلق بإدارة التحرير الإلكتروني في الوكالة لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء".

الناطق الرسمي ل(كونا): الوكالة تعتذر عن الخطأ الوارد بحسابها على (تويتر) وتتخذ عدة اجراءات حازمة https://t.co/mK3QKYqTKt#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 14, 2021

وأضاف: "من بين هذه الإجراءات نقل بعض قيادات إدارة التحرير الإلكتروني وفصل المتسببين في الخطأ".

وتأتي هذه القرارات عقب نشر حساب الوكالة صورة تتضمن حالة الطقس المتوقعة في البلاد، بينما وضع تعليق أعلاها يقول "وفيات اليوم 14/4".

وأثار الخطأ حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط تناقل صور ملتقطة من التغريدة المنشورة عن طريق الخطأ.

المصدر: وكالات