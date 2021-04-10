 
مباشر

"كونا": إحالة المتسببين بخطأ في خبر وفاة الأمير فيليب للتحقيق

أخبار العالم العربي

twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5fz

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنها أحالت المتسببين بخطأ لغوي ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي نشرته الوكالة، إلى التحقيق.

جاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها في "تويتر" أمس الجمعة خبر وفاة الأمير فيليب متضمنا خطأ لغويا، حيث قالت "وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية"، موردة كلمة "زوجة" بدلاً من "زوج".

وقال الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح إنه تمت "إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة".

المصدر: وسائل إعلام كويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"