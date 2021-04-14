الرئيس العراقي يصف استهداف مطار أربيل بـ"الجريمة الإرهابية"

وصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مطار أربيل بالصواريخ "جريمة إرهابية"، وعبّر عن إدانته لـ"استهداف" المواطن العراقي.

وكتب صالح على حسابه في تويتر: "تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق أخرى، جرائم إرهابية مدانة، تستهدف أمن المواطن، وتعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته".

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وأضاف، أن "هذه الهجمات تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".

تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته، وتستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون. — Barham Salih (@BarhamSalih) April 14, 2021

وأفاد مراسل RT في العراق مساء الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق.

المصدر: RT