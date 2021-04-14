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الرئيس العراقي يصف استهداف مطار أربيل بـ"الجريمة الإرهابية"

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يصف استهداف مطار أربيل بـ
الرئيس العراقي برهم صالح
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وصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مطار أربيل بالصواريخ "جريمة إرهابية"، وعبّر عن إدانته لـ"استهداف" المواطن العراقي.

وكتب صالح على حسابه في تويتر: "تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق أخرى، جرائم إرهابية مدانة، تستهدف أمن المواطن، وتعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته".

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مراسل RT: قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق
مراسل RT: قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق

وأضاف، أن "هذه الهجمات تستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".

وأفاد مراسل RT في العراق مساء الأربعاء، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار أربيل في كردستان العراق.

المصدر: RT

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