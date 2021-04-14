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أردوغان يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان

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أردوغان يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان
Reuters Umit Bektas
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيف
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب العاهل السعودي عن شكره لأردوغان على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، "داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء".


وأعلنت السعودية وتركيا وأغلب البلدان العربية والإسلامية الثلاثاء غرة شهر رمضان، فيما أعلنت سلطنة عمان والمغرب يوم الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل.
المصدر: "واس" + الأناضول"

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