أردوغان يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب العاهل السعودي عن شكره لأردوغان على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، "داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء".



وأعلنت السعودية وتركيا وأغلب البلدان العربية والإسلامية الثلاثاء غرة شهر رمضان، فيما أعلنت سلطنة عمان والمغرب يوم الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل.

المصدر: "واس" + الأناضول"