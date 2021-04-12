العاهل السعودي الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر
أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الاثنين بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت الوكالة أن الملك سلمان بادله التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
من جهتها ذكرت وكالة الأباء القطرية الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة #قطر، هنأه فيه بحلول شهر #رمضان المبارك.https://t.co/OYDFCGil5b#واسpic.twitter.com/xtCWcJQQou— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 12, 2021
المصدر: وكالات