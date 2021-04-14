مسؤول كردي: طيران مسير استهدف مطار أربيل

كشف القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري يوم الأربعاء، أن طيرانا مسيرا استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وكتب هوشيار زيباري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المليشيات نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين، هي من فعلت ذلك اليوم مرة أخرى".

وأضاف: "هذا تصعيد واضح وخطير، وهو هجوم إرهابي آخر بطائرة بدون طيار على مطار أربيل لتقويض أمن كردستان العراق".

Tonight there was yet another #terrorist rocket - drone attack on #Erbil airport to undermine the security of #IraqiKurdistan. It seems the same #militia who targeted the airport two months ago are at it again. This is a clear & dangerous escalation. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) April 14, 2021

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وتعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء يوم الأربعاء، لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق إن دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل الدولي، وتم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار وأن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب المطار.

المصدر: RT