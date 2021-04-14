 
مباشر

مسؤول كردي: طيران مسير استهدف مطار أربيل

أخبار العالم العربي

مسؤول كردي: طيران مسير استهدف مطار أربيل
Reuters
القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6qe

كشف القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري يوم الأربعاء، أن طيرانا مسيرا استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وكتب هوشيار زيباري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المليشيات نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين، هي من فعلت ذلك اليوم مرة أخرى".

وأضاف: "هذا تصعيد واضح وخطير، وهو هجوم إرهابي آخر بطائرة بدون طيار على مطار أربيل لتقويض أمن كردستان العراق".

إقرأ المزيد
أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق

وتعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء يوم الأربعاء، لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق إن دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل الدولي، وتم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار وأن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب المطار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا