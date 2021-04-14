الكويت.. رصد ظاهرة "المد الأحمر" التي تؤدي إلى نفوق الأسماك

أعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت عن رصدها لظاهرة المد الأحمر التي يصاحبها نفوق الأسماك من شاطئ السلام إلى جون الصليبخات.

وأوضحت الهيئة أنها لاحظت نفوق أعداد قليلة نسبيا من أسماك الجم والعوم، بالإضافة إلى تغير لون مياه البحر الساحلية بالقرب من مخارج الأمطار نتيجة الأنشطة البشرية الساحلية، التي تؤثر سلبيا وتساهم بانخفاض جودة مياه البحر وتتسبب في حدوث ظاهرتي المد الأحمر ونفوق الأسماك وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت: "رصدت ظاهرة المد الأحمر خارج جون الكويت بالقرب من ساحل البلاجات وتم جمع العينات وتحليلها بالمختبر حيث أشارت نتائج التحاليل البيولوجية إلى ارتفاع في أعداد الهوائم النباتية ما يتسبب بتغيير لون مياه البحر (ظاهرة المد الأحمر) واختناق الأسماك نتيجة استهلاك كمية الأكسجين المذاب بالماء".

وأكدت عزمها على استكمال المسوحات الميدانية في الأيام القادمة على سواحل جون الكويت ومتابعة الأوضاع البيئية.

المصدر: "القبس"