الشيوخ الإيطالي يطالب الحكومة بمنح الجنسية لناشط مصري مسجون

صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بالأغلبية لصالح اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري مسجون في بلاده منذ أكثر من عام دون محاكمة.

وألقت السلطات المصرية في فبراير 2020 القبض على باتريك زكي طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا الإيطالية لدى وصوله إلى مطار القاهرة لزيارة أسرته.

وقال المحققون المصريون إنهم "يدرسون اتهامه بنشر أخبار كاذبة شكلت تهديدا للاستقرار الاجتماعي".

وتم تجديد حبس زكي مرارا على الرغم من احتجاجات جماعات حقوق الإنسان.

وحظيت القضية باهتمام كبير في إيطاليا التي تعرضت لصدمة عام 2016، عقب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

المصدر: "رويترز"