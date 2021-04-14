مصر.. القبض على أحد رؤساء المدن بشكل مفاجئ دون الكشف عن السبب
Reuters
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داهمت حملة أمنية مكتب رئيس إحدى المدن بمحافظة الغربية في مصر، أثناء تواجده بالمكتب، واصطحابه وأحد المقاولين القائم بأعمال مشروعات بالمدينة إلى جهات التحقيق.
وقام المسؤولون بالتحفظ على عدد من ملفات المقاولات الخاصة بمشروعات المدينة، دون ذكر أسباب القبض عليه.
وكشفت مصادر أن الحملة دخلت مكتب رئيس المدينة بشكل مفاجئ، وتم اصطحابه وأحد المقاولين إلى جهات التحقيق، مؤكدة أن هناك حالة من الترقب الشديد داخل مجلس المدينة لمعرفة مصير رئيس المدينة والوقوف على ملابسات القضية.
المصدر: اليوم السابع