الأردن يسجل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا في شرق المتوسط

أفادت وكالة "عمون" الإخبارية، بأن الأردن سجل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بمنطقة شرق المتوسط بعد كل من إيران والعراق وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

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كما سجلت البلاد، ثالث أعلى حصيلة وفيات أسبوعية بعد كل من إيران وباكستان.

وانخفضت حصيلة الوفيات الأسبوعية في الأردن بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما انخفضت حصيلة الإصابات الأسبوعية بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن لغاية اليوم إلى 672,090، فيما تم تسجيل 7,937 حالة وفاة في البلاد.

المصدر: عمون+ worldometers.info