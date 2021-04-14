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الأردن يسجل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا في شرق المتوسط

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بكورونا في شرق المتوسط
Reuters
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أفادت وكالة "عمون" الإخبارية، بأن الأردن سجل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بمنطقة شرق المتوسط بعد كل من إيران والعراق وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

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كما سجلت البلاد، ثالث أعلى حصيلة وفيات أسبوعية بعد كل من إيران وباكستان.

وانخفضت حصيلة الوفيات الأسبوعية في الأردن بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما انخفضت حصيلة الإصابات الأسبوعية بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن لغاية اليوم إلى 672,090، فيما تم تسجيل 7,937 حالة وفاة في البلاد.

 

المصدر: عمون+ worldometers.info

 

 

 

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