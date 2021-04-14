بالفيديو.. أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء أمطارا رعدية غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار التي تعرضت لها الرياض، وأصوات الرعد والبرق عقب مغرب الثلاثاء.

امطار متوسطة حي الشفاء الرياض pic.twitter.com/A6xoN3LWE4 — ﺑﺭقہ ﺳ ﺪﯦﺭ (@bariq_Sudair) April 13, 2021

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية والقصيم وعلى مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

المصدر: "صحيفة المواطن"