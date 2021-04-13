باحث مصري لـRT: تبادل ضرب السفن بين إيران وإسرائيل مكرر ولن يتطور لحرب شاملة

أكد الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية فكري سليم لـRT، أن ضرب السفن المتبادل بين إيران وإسرائيل نموذج متكرر لحرب الناقلات في الخليج في ثمانينات القرن الماضي ولن يتطور لحرب شاملة.

وقال إن "استهداف سفينة إسرائيلية اليوم، بصاروخ إيراني قبالة سواحل الإمارات يعد امتدادا لما حدث في الأسبوع الأول من أبريل ونهاية شهر مارس الماضيين، حيث تم استهداف عدة سفن إيرانية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، كما تم استهداف سفينة شحن إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني عليها".

وأضاف: يأتي هذا الاستهداف كرد فعل سريع على تفجير نطنز النووي، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه، لإظهار أنها قادرة على إلحاق الضرر بمصالح إسرائيل في المنطقة، ومن ناحية أخرى كرد فعل على الموقف الإسرائيلي المحرض لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لحثه على عدم الاستجابة لمطالب إيران بشأن المفاوضات حول الاتفاق النووي، ولثنيه عن المضي في الطريق ذاته الذي سار فيه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، الذي أبرم الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وتابع: "رأت إسرائيل في الاتفاق تهديدا لمصالحها في المنطقة، خاصة بعد مزاحمة إيران لها في بعض دول المنطقة".

وأضاف: "نرى أن هذه الأحداث والاعتداءات، وإن كانت تذكر بما عرف بحرب الناقلات في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنها لا ترقى إلى الحرب المباشرة المعلنة، والمعلوم طرفاها، بل هي أحداث غير كاملة التفاصيل يتبادل الطرفان الإيراني والإسرائيلي الاتهامات فيها بشأن الاعتداءات على سفن كلا البلدين".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT