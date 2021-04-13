القناة 12 الإسرائيلية: مسؤولون يتهمون إيران بالهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة الإمارات

نقلت قناة "12" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين توجيههم أصابع الاتهام لإيران في الهجوم على سفينة تابعة لإسرائيل قبالة سواحل الإمارات.

وأشارت القناة، إلى أنه "لا إصابات في الهجوم على السفينة".

من جهتها، أفادت قناة "كان"، بأن "استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة السواحل الإماراتية تم بصاروخ أطلق من سفينة أو مسيرة".

ونقل مراسل RT في إيران عن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، ورود أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن "اسم السفينة "هيبرن"، وتعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وهي تستخدم لنقل السيارات، وأن عملية استهدافها تمت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي".

المصدر: RT