 
مباشر

الأردن يعيد إحياء تقليد إطلاق مدفع رمضان في عمّان (صور)

أخبار العالم العربي

الأردن يعيد إحياء تقليد إطلاق مدفع رمضان في عمّان (صور)
Reuters
الأردن يعيد إحياء تقليد إطلاق مدفع رمضان في العاصمة عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6fc

قال أمين عمان يوسف الشواربة مساء يوم الثلاثاء إنه سيتم إطلاق مدفع رمضان وعلى مدار شهر رمضان من ساحة النخيل في العاصمة عمان.

وقال الشواربة عبر حسابه بـ"تويتر": "إحياء للعادات الشعبية واستحضارا لذاكرة مدينة عمان سيتم وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية إطلاق مدفع رمضان على مدار الشهر الفضيل من ساحة النخيل – رأس العين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا