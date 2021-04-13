الأردن يعيد إحياء تقليد إطلاق مدفع رمضان في عمّان (صور)

قال أمين عمان يوسف الشواربة مساء يوم الثلاثاء إنه سيتم إطلاق مدفع رمضان وعلى مدار شهر رمضان من ساحة النخيل في العاصمة عمان.

وقال الشواربة عبر حسابه بـ"تويتر": "إحياء للعادات الشعبية واستحضارا لذاكرة مدينة عمان سيتم وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية إطلاق مدفع رمضان على مدار الشهر الفضيل من ساحة النخيل – رأس العين".

إحياءً للعادات الشعبية وإستحضاراً لذاكرة مدينة #عمان سيتم وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي إطلاق مدفع #رمضان مساء اليوم وعلى مدار الشهر الفضيل من ساحة النخيل - رأس العين ..أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة وكل عام وانتم بخير#وتستمر_المسيرةpic.twitter.com/RO0SLbJPxR — د. يوسف الشواربه (@YousefShawarbeh) April 13, 2021

المصدر: RT