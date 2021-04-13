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مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر

أخبار العالم العربي

مصر.. البحوث الفلكية تكشف موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر
Reuters
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن "عدة شهر رمضان 30 يوما، ويكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان".

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وأوضح المعهد أن "يوم 12 مايو سيكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة".

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م  وهو ( يوم الرؤية ).

وسيكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

المصدر: اليوم السابع

 

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