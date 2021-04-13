سوريا.. انفجار سيارة في ريف الحسكة

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا، حسب ما ذكرت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن السيارة انفجرت في منطقة الناصرية قبيل وصولها إلى أحد تجمعات فصائل موالية لتركيا، وقالت إن عددا منهم أصيب إضافة إلى الأضرار المادية في المكان.

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بينما قال المجلس المحلي للمدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد المدنيين، وذكرت أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت سيارة انفجرت يوم أمس قرب "حرش عين دارة" في منطقة عفرين التي تخضع أيضا لسيطرة فصائل تدعمها تركيا في ريف حلب.

المصدر: وسائل إعلام محلية