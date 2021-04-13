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تقرير: اتصالات متقدمة لزيارة بعثة أمنية سودانية إلى إسرائيل

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تقرير: اتصالات متقدمة لزيارة بعثة أمنية سودانية إلى إسرائيل
AFP
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه بعد إلغاء السودان قانون مقاطعة إسرائيل، تجري هذه الأيام اتصالات متقدمة لترتيب زيارة بعثة أمنية من السودان إلى إسرائيل خلال الفترة القادمة.

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وصادقت الحكومة السودانية الانتقالية في جلستها الأسبوع الماضي على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958، ومن المتوقع أن يتم إلغاء القانون بشكل نهائي في جلسة مشتركة لمجلس السيادة والحكومة السودانية. 

وفي يناير الماضي زارت بعثة إسرائيلية برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين، الخرطوم، حيث اجتمع أعضاء البعثة مع مسؤولين سودانيين من بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. 

المصدر: i24News

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