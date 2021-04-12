ضمن مبادرة "أردن النخوة".. سداد ديون 80 غارمة مطلوبة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن محمد الخلايلة، إصدار مجلس إدارة صندوق الزكاة قرارا بسداد ديون 80 غارمة مطلوبة للتنفيذ القضائي بكلفة تقدر بـ58 ألف دينار.

وقال الخلايلة: "القرار يأتي ضمن (أردن النخوة)، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني في وقت سابق".

وأشار الخلايلة، وهو رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى أن "الصندوق سيقدم عيدية مالية للأسر المستفيدة بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك".

وأكد تقديم الصندوق شهريا مساعدات مالية ثابتة لنحو 5 آلاف أسرة، ومساعدات طارئة لعدد كبير من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وكذلك، تنفيذه بالتعاون مع البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف، "ملتقيات خيرية تشمل توزيع طرود الخير وقسائم شرائية ومشاريع إنتاجية ويوما طبيا مجانيا ومساعدات مالية لطلبة العلم والأيتام الفقراء".

وفي ما يتعلق بقرار عدم إقامة صلاة العشاء والتراويح وصلاة الجمعة، أوضح الخلايلة أن "القرار جاء بناء على توصيات الجهات المختصة بملف كورونا، مع الأخذ بعين الاعتبار صدور أمر الدفاع الذي يسمح للمواطنين الذهاب للمساجد لأداء صلاتي الفجر والمغرب سيرا على الأقدام".

من جهته، أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب عمر الزيود استعدادات وزارة الأوقاف وخطة صندوق الزكاة لاستقبال الشهر الفضيل.

وقال: "اللجنة بحثت القضايا المتعلقة باستعدادات الوزارة وصندوق الزكاة لشهر رمضان ودور المسجد في توجيه الرأي العام وتوعيته حول جائحة كورونا، وأبعاد قرار تعليق فتح المساجد خلال صلاتي العشاء والجمعة".

وأضاف: "اللجنة تدرك أهمية دور المؤسسات الدينية في توجيه المجتمع وتعزيز منظومة القيم العليا التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، إضافة إلى دورها في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع".

المصدر: "قناة المملكة" + "بترا"