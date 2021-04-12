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قيمتها 2.8 مليون جنيه.. ضبط 400 "طربة حشيش" مع عنصر إجرامي في السويس (صورة)

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قيمتها 2.8 مليون جنيه.. ضبط 400
Reuters
قيمتها 2.8 مليون جنيه.. ضبط 400 "طربة حشيش" مع عنصر إجرامي في السويس
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تمكنت قوات الأمن المصرية يوم الاثنين من ضبط عنصر إجرامي في السويس يتاجر في المواد المخدرة، وصادرت في حوزته كميات كبيرة منها.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن المتهم قام بتخزين كميات كبيرة بالمزرعة الخاصة به والمنطقة الجبلية المحيطة بها، وترويجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى حيازته الأسلحة النارية غير المرخصة للدفاع عن تجارته الآثمة.

وتابعت أنه وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجدة بدائرة القسم وبحوزته (400 طربة من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وبمناقشته أقر بأنه يتجر بالمواد المخدرة بالاشتراك مع شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس جار تكثيف الجهود لضبطه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ2.8 مليون جنيه.

قيمتها 2.8 مليون جنيه.. ضبط 400

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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