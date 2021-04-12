الأردن.. اشتباك بالأيدي بين نائبين خلال اجتماع مع الخصاونة بشأن "قضية الفتنة

أشار النائب الأردني عمر عياصرة مساء الاثنين إلى وقوع اشتباك بالأيدي بين نائبين خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

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وجاء ذلك تعليقا على ما دار في الاجتماع الذي عقد بين الخصاونة وأعضاء في المجلس للحديث عن قضية "الفتنة".

وقال العياصرة: "لم تكن هناك مشادات بين النواب والحكومة، بعد أن أنهى رئيس الوزراء حديثه، دار نقاش حول السماح للنواب بمناقشة الحكومة من عدمه وحدثت مشادة كلامية بسيطة هنا".

وأضاف: "بعد أن تم الذهاب لنقاش الحكومة، حدثت مشادة بين نائبين وصلت حد الاشتباك بالأيدي قبل أن يقرر رئيس المجلس عبد المنعم العودات انهاء الاجتماع ومغادرة القاعة مع رئيس الوزراء".

وكان المكتب الإعلامي في مجلس النواب قد نفى وقوع مشادات بين الحكومة والنواب، ولم يشر إلى وقوع مشادات أو اشتباكات بين النواب.

المصدر: وسائل إعلام أردنية