مجلس النواب الأردني ينفي حصول مشادات بين النواب والخصاونة

نفى مجلس النواب الأردني وقوع أي مشادات نيابية مع رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في الاجتماع المغلق الذي عقد، الاثنين، وتناول قضية ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وأكد المجلس أن ما حدث هو مداخلات نيابية بعضها كانت على شكل تساؤل وأخرى تؤكد أهمية التكاتف الوطني ووأد الفتنة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بحسب ما أكد تلفزيون المملكة الأردني.

​وكانت وسائل إعلام أردنية ذكرت، أن لقاء الخصاونة مع النواب شهد مشادات كلامية، ومغادرة عدد من النواب القاعة.

#مجلس_النواب ينفي حدوث أي مشادات نيابية مع رئيس الوزراء في الاجتماع المغلق اليوم ويؤكد أن ما حدث هو مداخلات نيابية بعضها كانت على شكل تساؤل وأخرى تؤكد أهمية التكاتف الوطني ووأد الفتنة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة#عاجل#هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 12, 2021

وأوضح الخصاونة خلال اللقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.

كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء، وأن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

المصدر: سبوتنيك + تلفزيون المملكة