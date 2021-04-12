 
مباشر

مجلس النواب الأردني ينفي حصول مشادات بين النواب والخصاونة

أخبار العالم العربي

مجلس النواب الأردني ينفي حصول مشادات بين النواب والخصاونة
AFP
بشر الخصاونة رئيس الحكومة الأردنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q60s

نفى مجلس النواب الأردني وقوع أي مشادات نيابية مع رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في الاجتماع المغلق الذي عقد، الاثنين، وتناول قضية ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وأكد المجلس أن ما حدث هو مداخلات نيابية بعضها كانت على شكل تساؤل وأخرى تؤكد أهمية التكاتف الوطني ووأد الفتنة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، بحسب ما أكد تلفزيون المملكة الأردني.

​وكانت وسائل إعلام أردنية ذكرت، أن لقاء الخصاونة مع النواب شهد مشادات كلامية، ومغادرة عدد من النواب القاعة.

وأوضح الخصاونة خلال اللقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.

كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء، وأن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

المصدر: سبوتنيك + تلفزيون المملكة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا