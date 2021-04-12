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دبي.. إضاءة برج خليفة بصورة رائد الفضاء الأول غاغارين

أخبار العالم العربي

دبي.. إضاءة برج خليفة بصورة رائد الفضاء الأول غاغارين
Sputnik
رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين - أرشيف
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عرضت صورة رائد الفضاء الأول يوري غاغارين في دبي على واجهة برج خليفة أطول مبنى في العالم، بمناسبة الذكرى الـ60 لرحلة غاغارين إلى الفضاء.

وقال القنصل العام الروسي في دبي أوليغ فومين: "كانت رحلة يوري غاغارين بداية لعصر استكشاف الفضاء.. لا توجد دولة في العالم لا يعرف فيها اسم رائد الفضاء اللامع.. ويسعدنا للغاية أن وكالة الفضاء الإماراتية دعمت مبادرة الجانب الروسي لتسليط الضوء بشكل جميل وأصيل على الذكرى الستين لأول رحلة فضاء مأهولة".

من جهته، أعرب ممثل وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أناتولي كراسنيكوف عن امتنانه للإمارات، وقال: "نحن ممتنون جدا لشركائنا العرب على هذا العمل الرائع، تخليدا للذكرى المشرقة للعمل البطولي لمواطننا، وعلى الموقف الدقيق لهذا الإنجاز.. بالنسبة لنا، هذه علامة واضحة على أن الإمارات جادة بشأن الثنائية والتعاون متبادل المنفعة في مجال استكشاف الفضاء".

ولا تظهر صور الأشخاص كثيرا على واجهة برج خليفة، ففي نوفمبر الماضي وبعد وفاة لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، عرضت صورته على واجهة البرج، لكن هذا يرجع من بين أمور أخرى إلى حقيقة أنه عمل مدربا لمنتخب الإمارات في الأعوام 2011-2012، و2017-2018.

وافتتح "برج خليفة" عام 2010، ويبلغ ارتفاعه 828 مترا وهو أطول مبنى متعدد الطوابق في العالم وأكثرها ارتفاعا، ويتكون من 163 طابقا.

المصدر: "تاس"

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