لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية.
- لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة
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