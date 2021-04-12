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لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة

أخبار العالم العربي

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية.

  • لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة
  • لافروف: حل قضية سد النهضة يجب أن يتم بالتوافق بين الأطراف الثلاثة ويضمن مصالح الجميع
  • لافروف: نحن على يقين بضرورة عودة سوريا إلى الأسرة العربية
  • لافروف: مشكلة لبنان يمكن حلها داخليا بين المكونات اللبنانية بدون الأحكام المسبقة التي تطلق من الخارج
  • لافروف: ننتظر زيارة سعد الحريري ومسؤولين لبنانيين بارزين آخرين إلى موسكو

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