أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية.

لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة

لافروف: حل قضية سد النهضة يجب أن يتم بالتوافق بين الأطراف الثلاثة ويضمن مصالح الجميع

لافروف: نحن على يقين بضرورة عودة سوريا إلى الأسرة العربية

لافروف: مشكلة لبنان يمكن حلها داخليا بين المكونات اللبنانية بدون الأحكام المسبقة التي تطلق من الخارج

لافروف: ننتظر زيارة سعد الحريري ومسؤولين لبنانيين بارزين آخرين إلى موسكو

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