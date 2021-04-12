لافروف: روسيا تقف إلى جانب حل إفريقي لقضية سد النهضة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية.

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تصريحات لافروف جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري بعد محادثاتهما في القاهرة اليوم الاثنين.

وقال لافروف إنه أجرى اليوم لقاء بناء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحادثات مثمرة مع شكري، تناولت عددا كبيرا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد العلاقات الثنائية وملفات المنطقة.

وأشار لافروف إلى أن موقف موسكو من قضية سد النهضة يؤكد أهمية توصل أطراف المفاوضات الثلاثة إلى حل تفاوضي توافقي فيما بينها يحفظ مصالح الجميع ويكون حلا فعالا.

وذكر لافروف أن روسيا افترحت مساعدة تقنية وفنية للعملية التفاوضية، لكن لم تكن هناك دعوة للوساطة، وأضاف أن روسيا تدعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل وتعتقد أن الحل يجب أن يكون "إفريقيا".

وأكد لافروف دعم موسكو مقررات اللجنة العسكرية المشتركة ليبيا المعروفة بلجنة 5+5 وكل ما توصل إليه الليبيون لحل أزمتهم بأنفسهم.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد لافروف أن موسكو على يقين بضرورة عودة سوريا إلى الأسرة العربية، وأشار إلى أن نداءات روسيا المتكررة في هذا الاتجاه بدأت تلقى آذانا صاغية لدى شركاء في المنطقة.

وأضاف الوزير الروسي أنه يجب أن تدرك الجامعة العربية ودمشق أيضا الميزات الناجمة عن عودة سوريا إلى عضوية الجامعة.

وفي الشأن اللبناني، عبر لافروف عن الاقتناع بإمكانية إيجاد حل لمشاكله وتشكيل حكومة بجهود داخلية بين المكونات اللبنانية نفسها بعيدا عن الوصفات التي تطلق من الخارج.

وذكر لافروف أن موسكو تستعد لزيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ومسؤولين لبنانيين بارزين آخرين.

وحذر لافروف تركيا وأطرافا أخرى من مغبة تشجيع النزعات العدوانية لأوكرانية على خلفية تصعيد التوتر في دونباس جنوب شرقي البلاد، مضيفا أن كييف قد تنزلق إلى "تصرفات متهورة" لا تحمد عقباها.

المصدر: RT