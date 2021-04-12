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في مستهل زيارته إلى مصر.. لافروف يجتمع مع السيسي

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في مستهل زيارته إلى مصر.. لافروف يجتمع مع السيسي
Sputnik
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اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الاثنين، في مستهل جولة إلى الشرق الأوسط تستغرق يومين.

في وقت لاحق اليوم عقد لافروف مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

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وفي تصريحات صحفية عشية الزيارة، أكد لافروف أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن طبيعة علاقات روسيا مع مصر تتحدد باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتیجي التي وقع عليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

وغدا الثلاثاء سيقوم لافروف بزيارة إلى طهران حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

المصدر: RT

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