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وكالة "هاوار": تركيا باشرت بناء حدود على عمق 32 كم داخل سوريا

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وكالة
Reuters دبابات تركية على الحدود مع سوريا ـ أرشيف
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نقلت وكالة "هاوار" عن مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن تركيا تبني "حدودا مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية".

وذكرت الوكالة التابعة "للإدارة الذاتية" أن تصريح الرئيس المشترك في "مقاطعة تل أبيض" حميد العبد، يتزامن مع "تعزيز تركيا عددا من قواعدها العسكرية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة، إلى جانب حفر الخنادق ورفع السواتر بطول 15 كم بمحاذاة الطريق الدولي الـM4  في محيط عين عيسى".

وتعليقا على ذلك قال العبد إن "هناك مساعي لعزل المناطق المحتلة شمال الطريق الدولي عن جنوبه، ظهرت بوادرها من خلال بناء 5 قواعد عسكرية في ناحية عين عيسى يعمل الاحتلال على ربطها".

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وأشارت الوكالة إلى أن تركيا قامت منذ نوفمبر الماضي بإنشاء 5 قواعد عسكرية على أطراف بلدة عين عيسى (شمال غرب مدينة الرقة)، مقابل خمس قرى وعلى الطريق الدولي الـM4  (الواصل بين حلب والحسكة).

وقالت الوكالة إن البلدة والقرى المحيطة بها تتعرض منذ أشهر لقصف تركي أدى إلى تهجير سكان 6 قرى على الطريق الدولي في ناحية عين عيسى.

 

المصدر: وكالة "هاوار"

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