 
مباشر

شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان
Reuters TONY GENTILE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5vw

هنأ شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الاثنين، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام رمضان في مصر.

إقرأ المزيد
دار الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
دار الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

وقال الإمام الأكبر أحمد الطيب في "تويتر": "كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا