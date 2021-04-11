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سعد الهلالي: أتمنى اختراع مناديل مبللة للوضوء منعا لإهدار المياه

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سعد الهلالي: أتمنى اختراع مناديل مبللة للوضوء منعا لإهدار المياه
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الأزهر في مصر - أرشيف
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أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في مصر سعد الدين الهلالي ضرورة التزام كافة الوزارات بترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها.

وقال عبر فضائية "MBC مصر"، إن "هناك حديثا صحيحا عن الرسول الكريم، على الترشيد واستخدام كميات بسيطة من المياه أثناء الوضوء".

وأضاف: "أتمنى أن يقوم أحد العلماء باختراع وابتكار مناديل مبللة تصلح للوضوء، الأمر الذي سيؤدي إلى ترشيد كميات كبيرة من المياه المهدرة".

وشدد الهلالي على أن "كل الوزارات والمواطنين مشتركون في حل أزمة المياه والمحافظة عليها".

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT

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