مصر تعلن عن نسبة وصول المياه عبر نهر النيل إلى البلاد العام الماضي بعد أزمة سد النهضة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن حصة البلاد من نهر النيل بلغت العام الماضي 55.5 مليار متر مكعب تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية لعام 2019-2020.

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وقال جهاز الإحصاء إن كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بلغت نحــو 25.56 مليار متر مكعب تمثل 31.5%من جملة الموارد المائية في 2019-2020 بنسبة نقص قدرها 0.5%.

وبلغت كمية المياه النقية المنتجة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 11 مليار متر مكعب خلال العام 2019-2020 بنسبة زيادة 22.5% عن العام السابق له.

وقال جهاز الإحصاء إن كمية المياه المباعة بلغت 8.5 مليار متر مكعب في عام 2019-2020 مقابل 6.41 مليار متر مكعب عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.

وقال الجهاز إن كمية المياه المستهلكة في الشرب بلغت 11.53 مليار م3 عام 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 7.8 % عن العام السابق له.

المصدر: "مصراوي"