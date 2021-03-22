وزير الري المصري: مصر لن تقبل إجراءات إثيوبيا الأحادية

رد وزير الري المصري على تصريحات إثيوبيا حول عزمها ملء سد النهضة للمرة الثانية، دون التوصل بهذا الشأن إلى اتفاق مع مصر والسودان.

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وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه، إن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر "أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية".

وأوضح الدكتور عبد العاطى، فى بيان صادر عن وزارة الرى أن "هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها، أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، الذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وتجري مناقشته حاليا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات".

المصدر: اليوم السابع